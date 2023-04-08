Ротенберг — о победе над ЦСКА: играли очень дисциплинированно

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в четвёртом матче плей-офф Кубка Гагарина.

«Отличная атмосфера на арене. Ребята сегодня молодцы, полностью выполнили установку, есть что улучшить, над чем работать. У нас было много возможностей забить раньше, но будем продолжать навязывать свою игру. Ноль минут штрафа, работали ногами, играли очень дисциплинированно, всё ловили на себя, отрабатывали каждый элемент», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Игра проходила в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей в основное время отличились Степан Фальковский (38-я минута), Александр Волков (38-я) и Захар Бардаков (57-я).

У ЦСКА шайбу забросил Константин Окулов (24-я)

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Авангард» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.