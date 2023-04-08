Агент Николсона рассказал, почему футболист пропускает матч с «Динамо»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Потрега рассказал, почему футболист пропустит матч с «Динамо».

«К сожалению, Шамар чувствует себя не очень. После завтрака ему стало очень плохо. Мы все надеемся, что это не что-то серьёзное и что он скоро вернётся», — цитирует Потрегу «Спорт-Экспресс».

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:30 мск.

За «Спартак» на поле с первых минут выйдут Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Соболев, Бальде.

В составе «Динамо» появятся Шунин, Маричаль, Сазонов, Скопинцев, Даса, Фомин, Захарян, Гагнидзе, Нгамалё, Макаров, Тюкавин.

Ранее в «Спартаке» объяснили отсутствие Мозеса в заявке на матч РПЛ с «Динамо».