Агент Николсона рассказал, почему футболист пропускает матч с «Динамо»

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Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Потрега рассказал, почему футболист пропустит матч с «Динамо».
Агент Николсона рассказал, почему футболист пропускает матч с «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«К сожалению, Шамар чувствует себя не очень. После завтрака ему стало очень плохо. Мы все надеемся, что это не что-то серьёзное и что он скоро вернётся», — цитирует Потрегу «Спорт-Экспресс».

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:30 мск.

За «Спартак» на поле с первых минут выйдут Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Соболев, Бальде.

В составе «Динамо» появятся Шунин, Маричаль, Сазонов, Скопинцев, Даса, Фомин, Захарян, Гагнидзе, Нгамалё, Макаров, Тюкавин.

Ранее в «Спартаке» объяснили отсутствие Мозеса в заявке на матч РПЛ с «Динамо».

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