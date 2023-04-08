Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова надеется выписаться из больницы в понедельник.

«Я ещё нахожусь в больнице. Самочувствие хорошее. Проблема одна — низкий гемоглобин. Врачи борются с этим и делают всё необходимое. В понедельник будет ясная картина. Возможно, выпишут. Будем ждать», — приводит слова Резцовой Sport24.

28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.

Она является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, один раз спортсменка завоевала золото в лыжных гонках.

Ранее Резцова сравнила зарплаты российских биатлонистов и футболистов.