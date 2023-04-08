«Форте» забил 15 безответных мячей в ворота «Ессентуков» в матче Второй лиги

Таганрогский «Форте» разгромил «Ессентуки» в матче Второй лиги.

«Форте» на своём поле разгромил «Ессентуки» в матче 23-го тура второго дивизиона чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 15:0.

В составе победителей по три мяча забили Пётр Володкин, Дмитрий Лаврищев, Никита Муромский и Шамиль Саадуев. По голу на свой счёт записали Егор Могилёв, Идрис Муслуев и Роман Романов.

После 23 туров «Форте» занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ-2 с 40 очками. «Ессентуки» с пятью очками расположились на последнем, 14-м месте.

Ранее «Торпедо» одержало победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).