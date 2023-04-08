Талалаев уверен, что «Торпедо» будет бороться за место в РПЛ до последнего тура

Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о победе столичного клуба над «Факелом» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Поздравляю команду! Очень рад за футболистов. Стал ли встряской для команды приход нового тренера? Это нужно спросить у футболистов. Уверен, что эта команда будет бороться до последнего тура», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Илья Кухарчук и Равиль Нетфуллин.

Таким образом, «Торпедо» набрало 13 очков и осталось на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й строчке.

22 марта стало известно об отставке Талалаева из московского «Торпедо». По информации СМИ, специалист покинул клуб из-за разногласий с руководством.

Ранее в Федерации футбола ОАЭ отреагировали на слухи о назначении Талалаева тренером сборной.