Акинфеев поделился эмоциями от попадания в топ-50 вратарей по версии IFFHS

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своём попадании в список лучших вратарей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Читал очень много комментариев по этому поводу. Многие люди высказывались, хороший это рейтинг или нет. А мне по большому счёту все равно, но, с другой стороны, приятно», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

10 марта стало известно, что Акинфеев попал в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Футболист набрал 47 очков и занял 47-е место. Голкипер является воспитанником московского клуба. За взрослую команду он дебютировал в 2003 году.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов назвал Акинфеева легендарной личностью.