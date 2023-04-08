Рязанцев — о победе «Торпедо»: видел, как безумно радуются ребята
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- © Edgar Breshchanov
Он отметил, что испытывает радость от того, что команда победила.
«Сейчас после матча я видел, как безумно радуются ребята. Это приятные чувства, мы давно не выигрывали», — приводит слова Рязанцева «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 2:0.
«Торпедо» набрало 13 очков и осталось на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал победу команды над «Факелом».