Рязанцев — о победе «Торпедо»: видел, как безумно радуются ребята

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился эмоциями после победы над «Факелом» в матче 22-го тура РПЛ.

Он отметил, что испытывает радость от того, что команда победила.

«Сейчас после матча я видел, как безумно радуются ребята. Это приятные чувства, мы давно не выигрывали», — приводит слова Рязанцева «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Торпедо» набрало 13 очков и осталось на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал победу команды над «Факелом».