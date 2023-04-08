Пятибратов — о поражении «Факела»: нам немного не хватает характера

Короткая ссылка
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о поражении своей команды от «Торпедо» в матче 22-го тура чемпионата России.
Пятибратов — о поражении «Факела»: нам немного не хватает характера
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Нам немного не хватает характера, в сегодняшнем матче это бросилось в глаза. До пропущенного гола играли достаточно агрессивно, соперник вообще не подходил к нашим воротам. Должны были в первом тайме забивать несколько мячей. Не получилось, пропустили, долго входили в игру», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Илья Кухарчук и Равиль Нетфуллин.

Таким образом, «Торпедо» набрало 13 очков и осталось на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее президент «Торпедо» заявил, что после победы над «Факелом» шансы остаться в РПЛ повысились.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить