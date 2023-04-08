Пятибратов — о поражении «Факела»: нам немного не хватает характера

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о поражении своей команды от «Торпедо» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Нам немного не хватает характера, в сегодняшнем матче это бросилось в глаза. До пропущенного гола играли достаточно агрессивно, соперник вообще не подходил к нашим воротам. Должны были в первом тайме забивать несколько мячей. Не получилось, пропустили, долго входили в игру», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Илья Кухарчук и Равиль Нетфуллин.

Таким образом, «Торпедо» набрало 13 очков и осталось на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее президент «Торпедо» заявил, что после победы над «Факелом» шансы остаться в РПЛ повысились.