Президент «Торпедо» заявил, что после победы над «Факелом» шансы остаться в РПЛ повысились

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказал мнение, что у столичного клуба есть шансы сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Счёт на табло. Важная победа, ребята молодцы. Шансы на сохранение в РПЛ повышаются», — цитирует Савина ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Илья Кухарчук и Равиль Нетфуллин.

Таким образом, «Торпедо» набрало 13 очков и осталось на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее РПЛ опубликовала расписание оставшихся матчей сезона.