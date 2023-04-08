Президент «Торпедо» заявил, что после победы над «Факелом» шансы остаться в РПЛ повысились
- РИА Новости
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«Счёт на табло. Важная победа, ребята молодцы. Шансы на сохранение в РПЛ повышаются», — цитирует Савина ТАСС.
Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитники Илья Кухарчук и Равиль Нетфуллин.
Таким образом, «Торпедо» набрало 13 очков и осталось на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й строчке.
Ранее РПЛ опубликовала расписание оставшихся матчей сезона.