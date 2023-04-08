Клотет — о победе «Торпедо»: ребята показали, что стали более конкурентоспособными

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал победу команды над «Факелом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Была проделана большая работа. Шаг за шагом команда прибавляет и будет прибавлять дальше. Для нас это важнейшая домашняя победа. Ребята показали, что стали более конкурентоспособными. Они бились с ещё большим рвением, вложили сердце в эту победу. Дальше будет только лучше», — приводит слова Клотета «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Торпедо» набрало 13 очков и осталось на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице. «Факел» с 17 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее РПЛ опубликовала расписание оставшихся матчей сезона.