Коростелёв назвал причину падения в финале спринта на Кубке России в Кировске

Лыжник Савелий Коростелёв назвал причину падения в спринте на этапе Кубка России в Кировске.

«Меня ребята с двух сторон обкатывать начали. Я рассчитывал, что за ними просто скакану на финиш. Но я не заметил, кто там слева был, — он лыжи мне снёс.

Да, Андрей Краснов был левее меня. Я ещё подскакиваю, смотрю: о, Дэн Филимонов лежит! Можно ещё за пятое место побороться. Пересечение лыж сто процентов было, но, как говорит Андрей, он даже не почувствовал толчка. Но я отчётливо видел, что он пяткой ботинка выбил мне почти полметра лыжи», — приводит слова Коростелёва Sports.ru.

Победил Александр Большунов. Его результат — 2:51,1. Вторым стал Андрей Краснов (+3,3). Глеб Ретивых замкнул тройку призёров (+3,5).

Ранее Ретивых заявил, что не удовлетворён результатом спринта на этапе Кубка России в Кировске.