Акинфеев заявил, что мечтает ещё раз выиграть трофей с ЦСКА

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев Игорь рассказал, осталась ли у него какая-то футбольная мечта.

«Мечтаю ещё раз выиграть трофей с ЦСКА. В моём возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые можно потратить на достижение этой цели.

Нужно всё делать здесь и сейчас. Но как это будет выглядеть — зависит от всей команды и в какой-то степени от везения», — приводит слова вратаря официальный сайт московского клуба.

Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполняется 37 лет. Он является воспитанником армейцев. На его счету 20 трофеев в составе красно-синих: шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России и обладатель Кубка УЕФА.

После 21-го тура РПЛ ЦСКА набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и екатеринбургский «Урал» 19 апреля сыграют первый матч финала «Пути РПЛ» Кубка России.