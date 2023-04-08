Чеферин назвал празднование Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным
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«Месси должен был что-то сказать, сказать Мартинесу прекратить это делать, проявить уважение.
Жест с перчаткой — это отвратительно. Так не делают. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен», — приводит слова Чеферина Marca.
После победы над Францией в финале чемпионата мира голкипер сборной Аргентины приложил приз лучшему вратарю турнира к паху.
Ранее Мартинес прокомментировал награду лучшему вратарю года по версии ФИФА.