Чеферин назвал празднование Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным

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Президент УЕФА Александер Чеферин назвал празднование Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным.
Чеферин назвал празднование Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным
  • Gettyimages.ru
  • © Simon M Bruty

«Месси должен был что-то сказать, сказать Мартинесу прекратить это делать, проявить уважение.

Жест с перчаткой — это отвратительно. Так не делают. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен», — приводит слова Чеферина Marca.

После победы над Францией в финале чемпионата мира голкипер сборной Аргентины приложил приз лучшему вратарю турнира к паху.

Ранее Мартинес прокомментировал награду лучшему вратарю года по версии ФИФА.

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