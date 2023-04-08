Чеферин назвал празднование Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал празднование Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным.

«Месси должен был что-то сказать, сказать Мартинесу прекратить это делать, проявить уважение.

Жест с перчаткой — это отвратительно. Так не делают. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен», — приводит слова Чеферина Marca.

После победы над Францией в финале чемпионата мира голкипер сборной Аргентины приложил приз лучшему вратарю турнира к паху.

Ранее Мартинес прокомментировал награду лучшему вратарю года по версии ФИФА.