Гвардиола: меня никогда не увольняли не потому, что у меня хорошая причёска

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему его не увольняли ни из одного клуба, в котором работал.

«Я открою вам секрет — мы выигрываем матчи. Если бы мы не побеждали, меня бы уволили. Меня никогда не увольняли не потому, что у меня хорошая причёска. Меня не увольняли, потому что мы выигрываем много матчей», — приводит слова тренера Daily Mail.

До «Манчестер Сити» 52-летний испанец возглавлял мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».

После 29 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «горожане» набрали 64 очка и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лондонского «Арсенала» на восемь очков и имея один матч в запасе.

В Лиге чемпионов команда дошла до 1/4 финала, где сыграет с «Баварией».

Ранее Гвардиола назвал идеальной игру «Манчестер Сити» в матче 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем».