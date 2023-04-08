«Манчестер Сити» поздравил Компани с возвращением «Бёрнли» в АПЛ
«Поздравляем с повышением», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
«Бёрнли» досрочно вышел из Чемпионшипа в АПЛ благодаря победе над «Мидлсбро» (2:1) в 40-м туре чемпионата. Команда набрала 87 очков и гарантировала себе место в чемпионате Англии на следующий сезон.
Клуб дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии. Кроме того, «Бёрнли» является одним из пяти клубов, выигравших все четыре высших профессиональных дивизиона английского футбола.
Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) начала дело в отношении футболистов «Ливерпуля» после матча с «Манчестер Сити».