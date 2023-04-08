«Манчестер Сити» поздравил Компани с возвращением «Бёрнли» в АПЛ

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«Манчестер Сити» поздравил главного тренера «Бёрнли» Венсана Компани с досрочным выходом его команды в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

«Поздравляем с повышением», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

«Бёрнли» досрочно вышел из Чемпионшипа в АПЛ благодаря победе над «Мидлсбро» (2:1) в 40-м туре чемпионата. Команда набрала 87 очков и гарантировала  себе место в чемпионате Англии на следующий сезон.

Клуб дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии. Кроме того, «Бёрнли» является одним из пяти клубов, выигравших все четыре высших профессиональных дивизиона английского футбола.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) начала дело в отношении футболистов «Ливерпуля» после матча с «Манчестер Сити».

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