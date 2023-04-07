Фигуристка Медведева снялась в новой фотосессии для журнала

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Hello!.
Фигуристка Медведева снялась в новой фотосессии для журнала
  • РИА Новости

23-летняя спортсмен появилась на обложке апрельского номера, в котором также вышло её интервью под заголовком «Оглядываться назад — не в моих правилах».

23-летняя Медведева не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее Медведева высказалась о популярности фигурного катания в сравнении с футболом.

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