Депутат Свищёв заявил, что не видит причин для объявления Кержакова иноагентом

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова по поводу отъезда из родной страны на Кипр.

«Это их выбор, они имеют на это право. Другой вопрос, что всё, что он имеет сейчас, ему дала Россия. Он должен прекрасно это понимать. Поэтому очень странно слышать от него такие вещи. Сколько в него вложила его страна, его родина», — заявил Свищёв в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что не видит причин для объявления Кержакова иноагентом.

7 апреля бывший главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков признался, что покинул Россию из-за страха. По его словам, появилась возможность уехать в тепло и «быть там, а не в России».

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу 1 апреля объявил об увольнении Кержакова с поста наставника команды. Специалист возглавил клуб 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу Кержакова на посту главного тренера «Кармиотиссы».