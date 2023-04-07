Президент «Урала» Иванов подверг критике встречу тренера «Спартака» с судьями

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что отрицательно относится к тому, что у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля недавно состоялась встреча с судейством.
Президент «Урала» Иванов подверг критике встречу тренера «Спартака» с судьями
  • РИА Новости

«Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У «Спартака» была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат», — цитирует Иванова «Чемпионат»

6 апреля Абаскаль посетил заседание комиссии Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором организация приняла решение оштрафовать специалиста за неподобающие высказывания на пресс-конференции. Сумма штрафа составила 60 тыс. рублей. После матча РПЛ с «Ахматом» Абаскаль на пресс-конференции заявил, что судьи позволили грозненцам тянуть время.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что КДК РФС должны быть открытыми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить