Президент «Урала» Иванов подверг критике встречу тренера «Спартака» с судьями

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что отрицательно относится к тому, что у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля недавно состоялась встреча с судейством.

«Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У «Спартака» была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат», — цитирует Иванова «Чемпионат».

6 апреля Абаскаль посетил заседание комиссии Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором организация приняла решение оштрафовать специалиста за неподобающие высказывания на пресс-конференции. Сумма штрафа составила 60 тыс. рублей. После матча РПЛ с «Ахматом» Абаскаль на пресс-конференции заявил, что судьи позволили грозненцам тянуть время.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что КДК РФС должны быть открытыми.