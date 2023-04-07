Большунов заявил о выздоровлении от болезни, которая беспокоила его на чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что выздоровел от болезни, которая беспокоила его на чемпионате России.

«Самое главное, что той болезни, которая у меня была перед чемпионатом России, сейчас нет. Я сюда приехал пораньше, чтоб покататься. Перед стартом чувствовал радость», — приводит слова Большунова ТАСС.

Напомним, что Александр Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 30 минут 41,5 секунды.

Второе место занял Илья Семиков (+49,0). Третий — Спицов (+1.00).

Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.

Ранее Бородавко сообщил, что Большунов набирает форму после болезни.