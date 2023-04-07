Большунов заявил о выздоровлении от болезни, которая беспокоила его на чемпионате России

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что выздоровел от болезни, которая беспокоила его на чемпионате России.

«Самое главное, что той болезни, которая у меня была перед чемпионатом России, сейчас нет. Я сюда приехал пораньше, чтоб покататься. Перед стартом чувствовал радость», — приводит слова Большунова ТАСС.

Напомним, что Александр Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 30 минут 41,5 секунды.

Второе место занял Илья Семиков (+49,0). Третий — Спицов (+1.00).

Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.

Ранее Бородавко сообщил, что Большунов набирает форму после болезни.

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