Леонченко назвал важным для «Локомотива» матч с «Зенитом»
- РИА Новости
«Команда готовится в обычном режиме. Важный матч для нас. Соперник, на уровне которого можем свои возможности посмотреть, где мы находимся, какие сильные и слабые стороны», — приводит слова Леонченко ТАСС.
Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт 9 апреля на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск. Обслужит встречу Павел Кукуян.
Напомним, что лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший в 21 матче 51 очко. «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место.
Ранее Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Локомотивом».