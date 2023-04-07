Леонченко назвал важным для «Локомотива» матч с «Зенитом»

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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказал мнение, что встреча с «Зенитом» является важной для столичного клуба.
Леонченко назвал важным для «Локомотива» матч с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Команда готовится в обычном режиме. Важный матч для нас. Соперник, на уровне которого можем свои возможности посмотреть, где мы находимся, какие сильные и слабые стороны», — приводит слова Леонченко ТАСС.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт 9 апреля на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск. Обслужит встречу Павел Кукуян.

Напомним, что лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший в 21 матче 51 очко. «Локомотив» с 25 очками занимает 11-е место.

Ранее Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Локомотивом».

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