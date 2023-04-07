Аршавин: если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита», то вижу у них светлое будущее в Европе

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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном уходе полузащитников Клаудиньо и Малкома.
Аршавин: если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита», то вижу у них светлое будущее в Европе
  • РИА Новости

«Каким я вижу будущее Малкома и Клаудиньо в Питере? Если они останутся, то вижу светлое будущее, а если нет — светлое европейское будущее. Понятно, что на них будут предложения», — приводит слова Аршавина Sport24.

5 апреля Малком заявил, что не исключает возможности ухода из «Зенита» ради выступлений в Лиге чемпионов. 24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильскому футболисту.

25-летний нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, ответил на вопрос, может ли бразилец покинуть «Зенит» в ближайшее время.

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