Мишустин: в новых регионах России будут создаваться спортивные федерации

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что спортсмены и тренеры новых регионов смогут создавать свои федерации.

«Сегодня в повестке законопроект по распространению отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи. Подготовленный правительством документ позволит им создать региональные федерации и полноправно войти в общероссийские, присваивать спортивные разряды, звания», — сказал Мишустин.

Ранее американские фигуристы раскритиковали решение МОК о допуске россиян.