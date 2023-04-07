Мишустин: в новых регионах России будут создаваться спортивные федерации

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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что спортсмены и тренеры новых регионов смогут создавать свои федерации.
Мишустин: в новых регионах России будут создаваться спортивные федерации
  • РИА Новости

«Сегодня в повестке законопроект по распространению отечественной системы спорта на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы их спортсмены, тренеры, судьи могли пользоваться всеми видами государственной помощи. Подготовленный правительством документ позволит им создать региональные федерации и полноправно войти в общероссийские, присваивать спортивные разряды, звания», — сказал Мишустин.

Ранее американские фигуристы раскритиковали решение МОК о допуске россиян.

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