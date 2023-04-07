Игры стран СНГ пройдут в Белоруссии с 5 по 13 августа
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ, соревнования пройдут с 5 по 13 августа.
Своё участие в Играх уже подтвердили Сирия, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Малайзия, Ливан, ОАЭ, Вьетнам и Куба.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что большинство федераций хотят максимально упростить процесс допуска российских спортсменов на международные соревнования.