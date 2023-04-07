Прокофьева: конечно, мы с Непряевой поместимся на одной ступени

Российская лыжница Анастасия Прокофьева высказалась о победе в женской «разделке» на Кубке России.

«Конечно, мы с Наташей поместимся на одной ступени. Почему бы и нет? Я выкладываюсь в последнем подъёме просто максимально, спустилась, везде всё чётко отработала. На самом деле впервые такое вижу, чтобы было два первых места», — сказала Прокофьева в эфире «Матч ТВ».

Непряева показала результат 29 минут 58,8 секунды.

Также с таким же результатом гонку завершила Анастасия Прокофьева. Третья — Мария Истомина (+31.4).

Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.

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