Вяльбе — о двух первых местах на этапе Кубка России: редкий случай, когда абсолютно одинаковое время

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Натальи Непряевой и Анастасии Прокофьевой на Кубке России.

«Я вижу, какие девчонки счастливые. Достаточно редкий случай, когда абсолютно одинаковое время. Тем более первое место — здорово», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Непряева показала результат 29 минут 58,8 секунды.

Также с таким же результатом гонку завершила Анастасия Прокофьева. Третья — Мария Истомина (+31.4).

Кубок России проходит с 7 по 9 апреля в Кировске.

Ранее Непряева прокомментировала победу на Кубке России в Кировске.