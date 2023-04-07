Президент «Ростова» Арутюнянц обратился к болельщикам после вылета из Кубка России

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением после поражения от «Краснодара» в матче 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России по футболу.

«Дорогие болельщики! Хочу поблагодарить всех, кто вчера приехал на стадион «Краснодар», и всех, кто поддерживал и переживал за нас у экранов. Я был на стадионе и видел, сколько наших болельщиков было на трибунах. Спасибо огромное за поддержку — это очень важно для команды и для всех нас. Ради этого мы работаем. У нас молодая и амбициозная команда, которая хочет побеждать в каждом матче. Ребята сыграли солидно и достойно. Молодцы!

Очень хотели победить, но так бывает: серия пенальти — это игра нервов. Это футбол! Матчи проходят по-разному, но я уверен, что эта встреча доставила удовольствие всем нашим истинным и преданным болельщикам. Надо постоянно выступать на хорошем уровне, а это один из важнейших факторов для завоевания титулов.

Мы работаем ради вас, чтобы вы гордились своей командой. Вместе мы можем многое. Все наши большие победы ещё впереди!» — приводит слова Арутюнянца официальный сайт ростовского клуба.

Встреча между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялась в Краснодаре 6 апреля. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти победу одержали хозяева — 5:3.

В полуфинале «Пути регионов» краснодарская команда сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Урал» проведут в Москве первый матч финала «Пути РПЛ» Кубка России.