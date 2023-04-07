The Athletic: Великобритания опасалась ухудшения связей с Саудовской Аравией из-за сделки по «Ньюкаслу»
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Как сообщает The Athletic, Министерство иностранных дел Великобритании стремилось помочь улучшить имидж Саудовской Аравии.
По информации источника, главный стратегический советник бывшего премьер-министра Бориса Джонсона пытался найти «высокопоставленного представителя», который смог бы донести интересы правительства до Английской премьер-лиги (АПЛ).
Отмечается, что этим представителем был Джерри Гримстон из департамента международной торговли.
Напомним, что в 2018 году британское правительство заключило стратегическое партнёрство с Саудовской Аравией. Суверенный фонд Саудовской Аравии намеревался «направить прямые инвестиции в $30 млрд в течение 10 лет в страну.
При этом в правительстве Великобритании заявили, что не участвовали в продаже «Ньюкасла».
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ обеспокоены информацией о связи руководства «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии.