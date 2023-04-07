The Athletic: Великобритания опасалась ухудшения связей с Саудовской Аравией из-за сделки по «Ньюкаслу»

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Возможный провал сделки о продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» саудовским покупателям рассматривался правительством Великобритании как «непосредственная опасность» для отношений с Саудовской Аравией и странами Персидского залива.
The Athletic: Великобритания опасалась ухудшения связей с Саудовской Аравией из-за сделки по «Ньюкаслу»
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Как сообщает The Athletic, Министерство иностранных дел Великобритании стремилось помочь улучшить имидж Саудовской Аравии.

По информации источника, главный стратегический советник бывшего премьер-министра Бориса Джонсона пытался найти «высокопоставленного представителя», который смог бы донести интересы правительства до Английской премьер-лиги (АПЛ).

Отмечается, что этим представителем был Джерри Гримстон из департамента международной торговли.

Напомним, что в 2018 году британское правительство заключило стратегическое партнёрство с Саудовской Аравией. Суверенный фонд Саудовской Аравии намеревался «направить прямые инвестиции в $30 млрд в течение 10 лет в страну.

При этом в правительстве Великобритании заявили, что не участвовали в продаже «Ньюкасла».

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ обеспокоены информацией о связи руководства «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии.

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