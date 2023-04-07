Воробьёв — о сезоне «Металлурга»: это не совсем провал

Бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв оценил сезон магнитогорского клуба.

«Да-да, даже на итоговой пресс-конференции Сергей Гомоляко сказал что-то типа: «Стальные лисы» вылетели в первом раунде». Стоп, мы первый раунд прошли, не надо забывать. Плюс сказалось то, что мы проиграли «Авангарду» со счётом 0:4. Но, конечно, это уже не совсем провал», — цитирует Воробьёва «Спорт-Экспресс».

Воробьёв был главным тренером команды с сентября 2019 года. До этого он возглавлял «Металлург» с 2015 по 2017 год.

В текущем сезоне «Металлург» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Авангарду» (0:4).

Ранее Воробьёв рассказал о первой реакции на решение об увольнении из «Металлурга».