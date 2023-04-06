Карпин — о поражении от «Краснодара» в Кубке России: претензий к игрокам нет

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении своей команды от «Краснодара» в Кубке России.

«В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность. Тот состав, который играл сегодня, превзошёл мои ожидания. Молодые футболисты выходят на стадион «Краснодара» и выдают такую игру», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 1:1 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Краснодара» — 5:3.

У «Краснодара» мяч забил Эдуард Сперцян. В составе «Ростова» отличился Роман Тугарев.

Подопечные Владимира Ивича узнают своего соперника после жеребьёвки.

Ранее «Динамо» проиграло «Акрону» и вылетело из Кубка России по футболу.

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