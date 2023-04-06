Теннисистка Потапова совершит символический удар в матче РПЛ «Спартак» — «Динамо»

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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что нанесёт символический удар перед матчем 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».
Теннисистка Потапова совершит символический удар в матче РПЛ «Спартак» — «Динамо»
  • РИА Новости

«В субботу я буду делать первый удар по мячу с центра поля в матче «Спартак» — «Динамо». Потом ещё три интервью: с диктором на сцене и с медиа «Спартака». В общем, обычные медиаактивности», — цитирует Потапову «Чемпионат».

Напомним, что российская теннисистка появилась на корте перед матчем третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) в футболке футбольного клуба «Спартак».

Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению Потаповой в футболке столичного клуба перед матчем третьего круга. Россиянка уступила американке Джессике Пегуле со счётом 6:3, 4:6, 5:7.

Ранее глава WTA Саймон сделал предупреждение теннисистке Потаповой за майку «Спартака».

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