Врачи диагностировали сотрясение мозга у фристайлистки Добровой после драки в Сочи

Серебряный призёр Кубка Европы по ски-кроссу Мария Доброва сообщила, что врачи диагностировали у неё сотрясение мозга после драки в Сочи.

«Когда мужчина начал разбивать лицо моему молодому человеку, я подбежала, чтобы оттолкнуть его и поднять Артёма. И тут подбежала девушка того парня и разбила мне голову бутылкой пива. Врачи зашили Артёму бровь, мне — голову. С сотрясением, но жить буду», — приводит слова Добровой ТАСС.

Спортсмены находятся на связи со службой безопасности курорта и пытаются разрешить ситуацию. 5 апреля появилась информация, что некий мужчина избил Марию в фойе отеля. По словам Набиулина, у Марии ссадина на голове, потому что ей о голову разбили бутылку, а фристайлист получил несколько ударов по лицу.

Ранее сообщалось, что Федерация фристайла России разберётся в инциденте с избиением Набиулина и Добровой.