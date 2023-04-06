FA открыла дело по поводу поведения игроков «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала дело в отношении футболистов «Ливерпуля» после матча с «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» не обеспечил то, чтобы его игроки вели себя дисциплинированно или не вели себя неподобающим образом. У клуба есть время до 12 апреля, чтобы дать свой ответ», — говорится в заявлении.

Клубу из Ливерпуля были предъявлены обвинения из-за того, что на 34-й минуте встречи с «Манчестер Сити» подопечные Юргена Клоппа окружили главного судью Саймона Хупера.

«Горожане» разгромили «Ливерпуль» (4:1) и продлили беспроигрышную серию в АПЛ.

«Ливерпуль» располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка. «Манчестер Сити» с 64 очками занимает вторую строчку.

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали клубный автобус «Ливерпуля» после матча в Манчестере.