Фристайлист Набиулин заявил, что не хочет обращаться в полицию после избиения в Сочи

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Чемпион России по фристайлу Артём Набиулин не будет обращаться в полицию по поводу инцидента с избиением в Сочи.
Фристайлист Набиулин заявил, что не хочет обращаться в полицию после избиения в Сочи
  • РИА Новости

«Честно, мы морально раздавлены. На следующий день мы выезжали из отеля и решили не связываться с полицией. А как они найдут этих людей? Они сбежали с места происшествия. Не хочется тратить время на полицию, людей жизнь накажет», — приводит слова Набиулина РИА Новости.

5 апреля появилась информация, что некий мужчина избил Марию в фойе отеля. Сам Набиулин сообщил, что получил несколько ударов по лицу.

Ранее Набиулин прокомментировал ситуацию с избиением.

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