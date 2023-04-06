Фристайлист Набиулин заявил, что не хочет обращаться в полицию после избиения в Сочи
- РИА Новости
«Честно, мы морально раздавлены. На следующий день мы выезжали из отеля и решили не связываться с полицией. А как они найдут этих людей? Они сбежали с места происшествия. Не хочется тратить время на полицию, людей жизнь накажет», — приводит слова Набиулина РИА Новости.
5 апреля появилась информация, что некий мужчина избил Марию в фойе отеля. Сам Набиулин сообщил, что получил несколько ударов по лицу.
Ранее Набиулин прокомментировал ситуацию с избиением.