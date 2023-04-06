Дзюба — о критике за мат в шоу со Слуцким: в юморе нет ограничений

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о критике после выпуска шоу с бывшим тренером «Рубина» Леонидом Слуцким и экс-защитником ЦСКА Василием Березуцким.

«Спасибо за комментарии, за мнения. Мы хотели сделать интересный, весёлый контент: то, что происходит у мужчин, в спорте. Мы считаем, что в юморе нет каких-то ограничений. Поэтому если зашло — нам очень приятно. Те, кто говорил, что много мата — это ваше мнение, оно, наверное, тоже имеет место быть. Мы не призываем никого ругаться матом, но это часть нашей жизни. Всем, кому не нравится — извините. Можете не смотреть. Большинству зашло, нас это очень-очень радует», — сказал Дзюба в Telegram-канале.

На проекте «Коммент.Шоу» вышла новая юмористическая программа под названием «Ну, так нельзя». Ведущими являются Слуцкий и Дзюба. Первым гостем шоу стал бывший защитник ЦСКА.

Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Алексей выступал за ЦСКА с 2001 года, а Василий — с 2002-го.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что у всех команд, продолжающих бороться за Кубок России по футболу, есть шансы выиграть трофей.