Генсек ФСК допустил назначение Канчельскиса на пост главного тренера сборной Киргизии

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев в разговоре прокомментировал информацию о возможном назначении Андрея Канчельскиса на пост главного тренера национальной команды.

«Только с сегодняшнего дня мы начнём просматривать возможные варианты. Думаю, фамилия Канчельскиса будет фигурировать. Мы только начнём поиски — будем искать достойную кандидатуру. Для нас не принципиально, откуда будет специалист», — цитирует Букуева «Спорт-Экспресс».

По информации Championat.asia, специалист уже прибыл в Киргизию, чтобы подписать контракт. Канчельскис сменит Александра Крестинина, который возглавлял команду с 2014 года.

24 сентября 2022 года сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче со счётом 2:1.

Ранее Крестинин покинул пост главного тренера сборной Киргизии.