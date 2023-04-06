Далалоян надеется, что главе FIG удастся отстоять права российских гимнастов

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян надеется, что главе FIG Моринари Ватанабэ удастся отстоять права российских гимнастов.

«На примере бокса, тхэквондо и некоторых других видов спорта мы видим, что международным федерациям удаётся отстаивать участие россиян в турнирах.

Очень хочется, чтобы у Ватанабэ тоже получилось защитить наше право на участие в международных соревнованиях», — приводит слова Далалояна РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Ватанабэ высказался о защите российских спортсменов в период изоляции.