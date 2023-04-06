Далалоян надеется, что главе FIG удастся отстоять права российских гимнастов

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян надеется, что главе FIG Моринари Ватанабэ удастся отстоять права российских гимнастов.
Далалоян надеется, что главе FIG удастся отстоять права российских гимнастов
  • РИА Новости

«На примере бокса, тхэквондо и некоторых других видов спорта мы видим, что международным федерациям удаётся отстаивать участие россиян в турнирах.

Очень хочется, чтобы у Ватанабэ тоже получилось защитить наше право на участие в международных соревнованиях», — приводит слова Далалояна РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее Ватанабэ высказался о защите российских спортсменов в период изоляции.

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