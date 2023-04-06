Чемпион UFC Стерлинг заявил, что Дагестан и Россия — это разные страны

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Ямайский боец, чемпион мира UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг допустил географическую ошибку во время дискуссии с фанатом в социальных сетях.
Чемпион UFC Стерлинг заявил, что Дагестан и Россия — это разные страны
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«Братан… Дагестан и Россия — это не одна и та же страна. Да и вообще — какое отношение принадлежность к стране имеет к противостоянию в клетке?!» — написал Стерлинг в соцсетях.

6 апреля ямаец предложил россиянину Умару Нурмагомедову провести следующий поединок с Петром Яном или Марлоном Верой, после чего один из пользователей сети заявил, что неправильно сводить на ринге представителей одной и той же страны.

27 марта Нурмагомедов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с просьбой организовать ему поединок с Мерабом Двалишвили.

Ранее Нурмагомедов заявил, что хочет подраться с Кори Сэндхагеном и Двалишвили.

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