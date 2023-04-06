Стерлинг — Умару Нурмагомедову: подерись с Яном или Верой

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Ямайский боец, чемпион мира UFC Алджэмейн Стерлинг дал совет россиянину Умару Нурмагомедову, с кем провести следующий поединок.

«Подерись с Петром Яном или Марлоном Верой. Эти бои имеют намного больше смысла для тебя», — написал Стерлинг в соцсетях. 

27 марта Нурмагомедов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с просьбой организовать ему поединок с Мерабом Двалишвили.

В последнем поединке российский боец победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов заявил, что хочет подраться с Кори Сэндхагеном и Мерабом Двалишвили.

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