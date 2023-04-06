Сливко — о заявлении Жаклена: думаю, что от спортсменов ничего не зависит

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Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о словах француза Эмильена Жаклена о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм – 2024 в Париже.
Сливко — о заявлении Жаклена: думаю, что от спортсменов ничего не зависит
  • РИА Новости

«Думаю, что от спортсменов ничего не зависит, поэтому я придерживаюсь мнения, что нам не стоит высказываться, потому что мы ничего не решаем», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

6 апреля Жаклен заявил, что ему не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Он добавил, что спортсменов стоит допустить к Олимпиаде-2024.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Дмитрий Губерниев поблагодарил Жаклена за его слова о допуске россиян.

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