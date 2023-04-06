Петрова — о работе над четверными прыжками: это моё желание, хочется их изучать

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Фигуристка из группы Алексея Мишина, Агата Петрова, рассказала о работе над четверными прыжками.
Петрова — о работе над четверными прыжками: это моё желание, хочется их изучать
  • Gettyimages.ru

«Выполнять четверные прыжки — это моё желание. Хочется их изучать, хочется их делать. И в технике будет интересная битва, если делать ультра-си», — цитирует Петрову «Чемпионат».

12-летняя фигуристка в сезоне-2022/23 заняла первое место на первенстве Санкт-Петербурга (210,30 балла), также становилась победительницей Рождественского кубка «Невский лед». На первенстве России среди младших возрастов спортсменка заняла пятое место.

Ранее Петрова высказалась о своей старшей коллеге Елизавете Туктамышевой.

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