Петрова — о работе над четверными прыжками: это моё желание, хочется их изучать
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«Выполнять четверные прыжки — это моё желание. Хочется их изучать, хочется их делать. И в технике будет интересная битва, если делать ультра-си», — цитирует Петрову «Чемпионат».
12-летняя фигуристка в сезоне-2022/23 заняла первое место на первенстве Санкт-Петербурга (210,30 балла), также становилась победительницей Рождественского кубка «Невский лед». На первенстве России среди младших возрастов спортсменка заняла пятое место.
Ранее Петрова высказалась о своей старшей коллеге Елизавете Туктамышевой.