Петрова — о работе над четверными прыжками: это моё желание, хочется их изучать

Фигуристка из группы Алексея Мишина, Агата Петрова, рассказала о работе над четверными прыжками.

«Выполнять четверные прыжки — это моё желание. Хочется их изучать, хочется их делать. И в технике будет интересная битва, если делать ультра-си», — цитирует Петрову «Чемпионат».

12-летняя фигуристка в сезоне-2022/23 заняла первое место на первенстве Санкт-Петербурга (210,30 балла), также становилась победительницей Рождественского кубка «Невский лед». На первенстве России среди младших возрастов спортсменка заняла пятое место.

Ранее Петрова высказалась о своей старшей коллеге Елизавете Туктамышевой.