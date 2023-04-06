Футболист «Крыльев» Гарре: не хочу играть за сборную России после получения гражданства РФ

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Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал своё желание получить российское гражданство.
Футболист «Крыльев» Гарре: не хочу играть за сборную России после получения гражданства РФ
  • Legion-Media

«Если сравнивать чемпионаты этих стран, уровень одинаковый — все друг друга могут обыграть. Что касается жизни, то всё отлично. Моя семья всему рада — это самое важное для меня. После получения российского гражданства всё равно буду играть за Аргентину. Я аргентинец», — цитирует Гарре «РБ Спорт»

16 марта стало известно, что агент спортсмена начал работу по получению игроком российского гражданства. 

Футболист подписал контракт с самарским клубом в зимнее трансферное окно 2023 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/23 Гарре провёл пять матчей и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2,8 млн.

Ранее Гарре признался, что счастлив в России, несмотря на то, что не так давно приехал в Самару.

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