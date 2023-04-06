Свёнтек: сейчас отстранение было бы довольно несправедливым по отношению к россиянам

Первая ракетка мира Ига Свёнтек заявила, что российских и белорусских теннисистов должны были отстранить от турниров ещё в 2022 году.

«Сейчас отстранение было бы довольно несправедливым по отношению к российским и белорусским игрокам», — приводит слова Свёнтек BBC Sport.

Она отметила, что это решение должно было быть принято в 2022 году.

Россияне допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе.

Ранее всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.