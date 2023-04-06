Карякин: место в Общественной палате РФ — это отличная возможность проявить себя

Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что получение места в Общественной палате России — это отличная возможность проявить себя.

«Приятно быть членом комиссии по физической культуре и спорту под руководством Ирины Александровны Винер. С ней всегда приятно работать, это настоящий профессионал. Будем, как и раньше, заниматься развитием спорта, реализовывать различные проекты. Это хорошая возможность себя проявить и зарекомендовать», — цитирует Карякина РИА Новости.

25 февраля гроссмейстер был единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья.

Карякин после выборов президента Федерации шахмат России (ФШР) получил несколько предложений возглавить региональную федерацию. 33-летний спортсмен в 2022 году баллотировался на пост президента ФШР, но уступил Андрею Филатову.

Ранее Карякин сообщил, что планирует возглавить сборную региона на предстоящем командном чемпионате России в Сочи.