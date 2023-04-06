Ученица Мишина: Туктамышева заряжает публику — и неважно, весёлая песня или нет

Фигуристка из группы Алексея Мишина, Агата Петрова, высказалась о своей старшей коллеге Елизавете Туктамышевой.

«Лиза кайфует, когда катается, делает всё с таким удовольствием! Заряжает публику — и неважно, весёлая песня или нет. Мне нравятся её программы, нравится, как она прыгает», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя Елизавета тренируется с 2006 года.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева сообщила, что пока не собирается завершать спортивную карьеру.