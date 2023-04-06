Колосков считает, что президент УЕФА Чеферин лояльно относится к РФС
- РИА Новости
«То, что был один кандидат от 55 ассоциаций, говорит о полном доверии к Чеферину. Мне кажется, что это правильное решение в пользу Чеферина, я вижу его деятельность, в том числе лояльность по отношению к Российскому футбольному союзу», — цитирует Колоскова ТАСС.
По его словам, самое главное то, что функционер смог сохранить единство УЕФА, противостоять образованию Суперлиги, о которой мечтают некоторые клубы.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее Чеферин заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска России.