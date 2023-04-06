Винер и Карякин вошли в новый состав Общественной палаты РФ
- РИА Новости
Об этом сообщается в соответствующем указе президента России на официальном портале правовой информации.
Состав членов палаты утвердил президент РФ Владимир Путин.
В Кремле уточнили, что многие из списка представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения и прочие НКО, призванные защищать интересы социальных групп.
Ранее Винер прокомментировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.