Винер и Карякин вошли в новый состав Общественной палаты РФ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер и глава Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин вошли в состав Общественной палаты РФ.

Об этом сообщается в соответствующем указе президента России на официальном портале правовой информации.

Состав членов палаты утвердил президент РФ Владимир Путин.

В Кремле уточнили, что многие из списка представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения и прочие НКО, призванные защищать интересы социальных групп.

Ранее Винер прокомментировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.