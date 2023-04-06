Кремлёв заявил, что IBA теперь будет сотрудничать с ООН

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв рассказал, что его организация теперь будет сотрудничать с Организацией Объединённых Наций (ООН).
Кремлёв заявил, что IBA теперь будет сотрудничать с ООН
  • РИА Новости

«Прибыли в офис ООН, ознакомились с историей и подписали соглашение о сотрудничестве с UNITAR, отделением ООН. Давайте беречь себя и нашу прекрасную планету! Отмечу, что IBA развивает бокс во всём мире и современное сотрудничество с ООН позволит нам быть более результативными», — написал Кремлёв в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что подписание соглашения о сотрудничестве — важный шаг, который поможет создать больше возможностей для всей семьи IBA, а также спортсменов, у которых после спортивной карьеры может быть стабильное будущее.

IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры выступают под национальными флагами, в случае их победы исполняется гимн страны. Россиянка Анастасия Демурчян одержала победу на чемпионате мира среди женщин в весовой категории до 70 кг. 

Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал скандальную ситуацию с IBA.

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