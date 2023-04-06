Нападающий «Крыльев» Гарре: не знаю, как много лет проведу в России, но я счастлив

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Аргентинский нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре признался, что счастлив в России, несмотря на то, что не так давно приехал в Самару.

«Я только приехал и наслаждаюсь временем в «Крыльях», уже готов получить российский паспорт. Не знаю, как много лет проведу здесь, но сейчас я счастлив в России», — цитирует Гарре РИА Новости.

16 марта агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы Гарре, сообщил о начале работы по получению игроком российского гражданства. 

Футболист подписал контракт с самарским клубом в зимнее трансферное окно 2023 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/23 Гарре провёл пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее бразильский футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что не против получить российское гражданство.

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