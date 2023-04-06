Анчелотти объяснил, за счёт чего «Реал» разгромил «Барселону» в Кубке Испании
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«Мы хорошо прошли момент страдания команды, и первый гол изменил динамику встречи, мы нашли больше пространства. Мелкие детали определяют результат матча. Первый гол был фантастическим», — сказал Анчелотти после матча.
Встреча на стадионе «Спотифай Камп Ноу» завершилась со счётом 4:0.
Первая игра закончилась победой «Барселоны» — 1:0. По сумме двух матчей (4:1) в финал проходит «Реал».
Ранее сообщалось, что болельщики «Барселоны» скандировали имя Месси во время матча с «Реалом».