Анчелотти объяснил, за счёт чего «Реал» разгромил «Барселону» в Кубке Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».

«Мы хорошо прошли момент страдания команды, и первый гол изменил динамику встречи, мы нашли больше пространства. Мелкие детали определяют результат матча. Первый гол был фантастическим», — сказал Анчелотти после матча.

Встреча на стадионе «Спотифай Камп Ноу» завершилась со счётом 4:0.

Первая игра закончилась победой «Барселоны» — 1:0. По сумме двух матчей (4:1) в финал проходит «Реал».

Ранее сообщалось, что болельщики «Барселоны» скандировали имя Месси во время матча с «Реалом».