Анчелотти объяснил, за счёт чего «Реал» разгромил «Барселону» в Кубке Испании

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».
Анчелотти объяснил, за счёт чего «Реал» разгромил «Барселону» в Кубке Испании
  • Gettyimages.ru

«Мы хорошо прошли момент страдания команды, и первый гол изменил динамику встречи, мы нашли больше пространства. Мелкие детали определяют результат матча. Первый гол был фантастическим», — сказал Анчелотти после матча.

Встреча на стадионе «Спотифай Камп Ноу» завершилась со счётом 4:0.

Первая игра закончилась победой «Барселоны» — 1:0. По сумме двух матчей (4:1) в финал проходит «Реал».

Ранее сообщалось, что болельщики «Барселоны» скандировали имя Месси во время матча с «Реалом».

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