Салихова — о словах Дзюбы про Федуна: обычно в таком стиле любят девушки рассказывать

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла!». Артём, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артёмушка, я всё прощу!» — цитирует Салихову Metaratings.

Дзюба заявил, что Федун умолял игрока не уходить в аренду в «Томь» в 2009 и 2010 годах.

Напомним, что нападающий является воспитанником московского клуба. Он выступал за взрослую команду красно-белых с 2006 по 2015 год с перерывами на различные аренды.

Ранее Артём Дзюба объяснил свой промах с пенальти в матче с «Краснодаром».